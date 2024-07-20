SABAI

Sabai Protokolü, Gerçek Dünya Varlıkları'nı ve Sanal Varlıkları, Certik denetiminden geçmiş kendi tescilli akıllı sözleşmeleri ile tokenize etmek için bir çözümdür. Sabai Protocol Token, Sabai Protocol ekosisteminin temel bir bileşenidir ve tüm proje ürünleriyle sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için hazırlanmıştır. Token, ekosistemin tüm ürünlerine ve B2B çözümlerine entegre edilmiştir.

Kripto AdıSABAI

SıralamaNo.1703

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.27%

Dolaşımdaki Arz535,915,052.212699

Maksimum Arz2,650,000,000

Toplam Arz2,650,000,000

Dolaşım Oranı0.2022%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07280641278540681,2024-07-20

En Düşük Fiyat0.001581266009086181,2025-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

