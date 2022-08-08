SAFE4

SAFE Network, gizliliğin korunmasına odaklanan merkeziyetsiz, güvenli bir ödeme ve gizli bilgi işlem blok zinciri sistemidir. Kriptografi teorisi ve gizli bilgi işlemine dayanan ve teknoloji yeniliği ve uygulama yeniliği tarafından yönlendirilen SAFE 4.0, gizlilik korumasına odaklanır, güvenli ödemeyi güçlendirir, varlık gizliliğini optimize eder, zincirler arası varlıkları ve sabit para birimlerini içe aktarır, SAFESwap alım satım alanı yaratır, daha fazla ticari uygulamayı genişletir ve küresel bir gizlilik koruma ekosistemi oluşturmayı hedefler.

Kripto AdıSAFE4

SıralamaNo.4401

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,657,730.94

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği68.40181061180506,2022-08-08

En Düşük Fiyat1.3419666693271253,2024-06-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSAFE Network, gizliliğin korunmasına odaklanan merkeziyetsiz, güvenli bir ödeme ve gizli bilgi işlem blok zinciri sistemidir. Kriptografi teorisi ve gizli bilgi işlemine dayanan ve teknoloji yeniliği ve uygulama yeniliği tarafından yönlendirilen SAFE 4.0, gizlilik korumasına odaklanır, güvenli ödemeyi güçlendirir, varlık gizliliğini optimize eder, zincirler arası varlıkları ve sabit para birimlerini içe aktarır, SAFESwap alım satım alanı yaratır, daha fazla ticari uygulamayı genişletir ve küresel bir gizlilik koruma ekosistemi oluşturmayı hedefler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.