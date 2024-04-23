SAFE

Safe, hesap soyutlama altyapısının tam bir yığınını ve endüstri standardı çoklu imza cüzdanını içerir. Proje, tüm Ethereum hesaplarını akıllı bir hesap haline getirmeye ve Yapay Zeka, Staking, Oyun, SocialFi, DeFi ve Ödemeler gibi yeni kullanım durumlarının gazsız işlemler, kolay yüz tanıma benzeri girişler, onrampler, kurtarma ve daha fazlasıyla gelişmesini sağlamaya odaklanmıştır.

Kripto AdıSAFE

SıralamaNo.275

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.71%

Dolaşımdaki Arz660,531,994

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6605%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.7927473956184823,2024-04-23

En Düşük Fiyat0.13418485205114392,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
