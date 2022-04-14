SAHARA

Sahara AI, kullanıcıların özel modeller, veri setleri ve uygulamalar dahil olmak üzere yapay zekâ varlıklarını iş birliği içinde oluşturmalarını ve bunlardan gelir elde etmelerini sağlayan, blok zinciri tabanlı bir yapay zekâ platformudur.

Kripto AdıSAHARA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

