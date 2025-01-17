SAI

Sharpe, profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış yapay zeka destekli bir kripto süper uygulamasıdır ve dijital varlıkların zekası, yatırımı ve otomatikleştirilmesi için birleşik bir platform sunar. 150.000'den fazla kullanıcısı ve 500 milyon dolardan fazla hacmiyle Sharpe şu anda en büyük kripto süper uygulamasıdır.

Kripto AdıSAI

SıralamaNo.2626

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.15%

Dolaşımdaki Arz111,821,649

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1118%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11547761410975245,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.002521356127250523,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

