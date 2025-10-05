SAL

Salvium, kripto düzenlemelerinde gezinirken stake etme, gizlilik ve DeFi yeteneklerini sorunsuz bir şekilde birleştiren son teknoloji bir iş kanıtı özel blok zinciridir. Monero'nun bir çatalı üzerine inşa edilen bu sistem, Monero'nun gizli adresler ve halka imzalar gibi gelişmiş gizlilik özelliklerini koruyor. Bununla birlikte Salvium, işlem mekaniklerini önemli ölçüde değiştiren çığır açan yenilikler sunarak DeFi alanında benzersiz bir çözüm yaratıyor.

Kripto AdıSAL

SıralamaNo.4577

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz184,400,000

Toplam Arz56,205,202

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1414380856807424,2025-10-05

En Düşük Fiyat0.042109565567215866,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSALVIUM

Sektör

Sosyal Medya

