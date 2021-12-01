SANTOS

Santos FC Taraftar Tokeni, tüm Santos FC taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, Santos FC taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.

SıralamaNo.676

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)72.89%

Dolaşımdaki Arz13,394,854.291549

Maksimum Arz30,000,000

Toplam Arz30,000,000

Dolaşım Oranı0.4464%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği28.60482421951988,2021-12-01

En Düşük Fiyat0.6297419668223232,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

