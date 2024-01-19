SAVM

SatoshiVM, gas olarak yerel BTC kullanarak Ethereum Virtual Machine (EVM) ekosistemiyle uyumlu, merkeziyetsiz bir Bitcoin ZK Rollup Katman 2 çözümüdür. SatoshiVM, EVM ekosistemi ile Bitcoin arasında bir köprü görevi görerek Bitcoin ekosisteminin varlık arz etmesini ve uygulama geliştirmesini sağlar.

Kripto AdıSAVM

SıralamaNo.4398

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği14.882826279921874,2024-01-19

En Düşük Fiyat0.055134437180556176,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

SatoshiVM, gas olarak yerel BTC kullanarak Ethereum Virtual Machine (EVM) ekosistemiyle uyumlu, merkeziyetsiz bir Bitcoin ZK Rollup Katman 2 çözümüdür. SatoshiVM, EVM ekosistemi ile Bitcoin arasında bir köprü görevi görerek Bitcoin ekosisteminin varlık arz etmesini ve uygulama geliştirmesini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SAVM/USDT
SatoshiVM
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SAVM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
