SCARCITY

DESOC veya merkeziyetsiz sosyal medya platformu olan Scarcity, merkezi bir varlık olmadan bir sosyal medya oluşturarak mevcut merkezi sosyal uygulamaların ve medyanın doğasında bulunan sorunları çözmek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Kripto AdıSCARCITY

SıralamaNo.4330

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz6,500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6110531316637423,2025-04-12

En Düşük Fiyat0.050234794896826584,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDESOC veya merkeziyetsiz sosyal medya platformu olan Scarcity, merkezi bir varlık olmadan bir sosyal medya oluşturarak mevcut merkezi sosyal uygulamaların ve medyanın doğasında bulunan sorunları çözmek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.