Scotty AI, yapay zeka merkezli yenilikçi bir kripto projesidir. Kripto evrenindeki sırların muhafızı ve koruyucusu olarak hizmet etmek için gelişmiş yapay zekayı derin bir blok zinciri teknolojisi anlayışıyla birleştirir.

Kripto AdıSCOTTYAI

SıralamaNo.7540

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,734,567,890

Toplam Arz1,734,567,890

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03184509216147668,2024-03-27

En Düşük Fiyat0.000159361762354767,2025-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

