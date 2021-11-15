SCOTTY

Scotty Beam dünyanın ilk zincirler arası NFT ışınlayıcısıdır - kriptonluların NFT'leri blok zinciri galaksileri arasında taşımalarına yardımcı olmak; Metaverleri, oyunları ve pazar yerlerini birbirine bağlamak; karmaşıklığı ortadan kaldırmak; yolculuk boyunca değeri ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için buradadır.

Kripto AdıSCOTTY

SıralamaNo.2940

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz460,665,809

Maksimum Arz750,000,000

Toplam Arz750,000,000

Dolaşım Oranı0.6142%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.34423416426928055,2021-11-15

En Düşük Fiyat0.000228244015363651,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaScotty Beam dünyanın ilk zincirler arası NFT ışınlayıcısıdır - kriptonluların NFT'leri blok zinciri galaksileri arasında taşımalarına yardımcı olmak; Metaverleri, oyunları ve pazar yerlerini birbirine bağlamak; karmaşıklığı ortadan kaldırmak; yolculuk boyunca değeri ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için buradadır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SCOTTY/USDT
Scotty Beam
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SCOTTY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
