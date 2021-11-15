SCOTTY

Scotty Beam dünyanın ilk zincirler arası NFT ışınlayıcısıdır - kriptonluların NFT'leri blok zinciri galaksileri arasında taşımalarına yardımcı olmak; Metaverleri, oyunları ve pazar yerlerini birbirine bağlamak; karmaşıklığı ortadan kaldırmak; yolculuk boyunca değeri ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için buradadır.

Kripto AdıSCOTTY

SıralamaNo.2940

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz460,665,809

Maksimum Arz750,000,000

Toplam Arz750,000,000

Dolaşım Oranı0.6142%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.34423416426928055,2021-11-15

En Düşük Fiyat0.000228244015363651,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

