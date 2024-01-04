SCPT

Televizyonun giderek bir kablo bağlantısı olmadan, dijital bir deneyime dönüşmesiyle birlikte Script.TV, blok zinciri teknolojisini kullanarak benzersiz, sektörü tanımlayan bir deneyim sunmaya odaklanmıştır. Küresel olarak içerik tüketmek için birçok seçenek olmasına rağmen, Script.TV, her saat içerik izleyerek NFT'ler, hediyeler ve tokenler aracılığıyla zincir içi ödüller ile canlı televizyon deneyimini blok zincirine getiren ilk platformdur.

Kripto AdıSCPT

SıralamaNo.2676

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz680,808,006.4350024

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6808%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06028412649211071,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.000031903065015402,2024-01-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

