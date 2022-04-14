SECU

SECU, SECURIST platformunun yerel yardımcı token'ıdır. SECURIST platformunu kullanan şirketlere ve danışmanlara aktif katkıları için ödül olarak verilir ve rekabetçi fiyatlarla bilgi güvenliği hizmetlerine ve ATHENA ISMS çözümüne erişim sağlamak için bir para birimi olarak kullanılır. SECU, hem bireylerin hem de organizasyonların bilgi güvenliğini artırmak için sürekli olarak genişlemektedir.

Kripto AdıSECU

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz90,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSECU, SECURIST platformunun yerel yardımcı token'ıdır. SECURIST platformunu kullanan şirketlere ve danışmanlara aktif katkıları için ödül olarak verilir ve rekabetçi fiyatlarla bilgi güvenliği hizmetlerine ve ATHENA ISMS çözümüne erişim sağlamak için bir para birimi olarak kullanılır. SECU, hem bireylerin hem de organizasyonların bilgi güvenliğini artırmak için sürekli olarak genişlemektedir.

Sektör

