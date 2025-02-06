SFI

Singularity Finance, yapay zekâ ekonomisini tokenize etmek ve entegre etmek için tasarlanmış bir EVM Katman 2 olan AI-Finance (AiFi) platformuna öncülük ediyor. SingularityNET'in vizyonuyla uyumlu olan bu platform, zincir üstü uygulama performansını ve verimliliğini artırmak için yapay zekâyı, RWA'ları ve blok zincirini bir araya getiriyor.

Kripto AdıSFI

SıralamaNo.9067

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.13%

Dolaşımdaki Arz155,500,500

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.311%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.16932658901094183,2025-02-06

En Düşük Fiyat0.010577400462763637,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSingularity Finance, yapay zekâ ekonomisini tokenize etmek ve entegre etmek için tasarlanmış bir EVM Katman 2 olan AI-Finance (AiFi) platformuna öncülük ediyor. SingularityNET'in vizyonuyla uyumlu olan bu platform, zincir üstü uygulama performansını ve verimliliğini artırmak için yapay zekâyı, RWA'ları ve blok zincirini bir araya getiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.