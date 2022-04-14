SFL

Shuffle, merkezi Seul, Kore'de bulunan bir sistem entegrasyon ve geliştirme şirketi olan THE HUMANPLUS Inc. tarafından işletilen O2O hibrit blok zinciri tabanlı bir mobil ödeme çözümüdür. FinTech, Blok Zinciri ve Kriptoyu birleştirerek yeni bir ekonomik paradigma yaratmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda EVMOS çatallanmış blok zincirine dayalı bir ana ağ coinidir.

Kripto AdıSFL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaShuffle, merkezi Seul, Kore'de bulunan bir sistem entegrasyon ve geliştirme şirketi olan THE HUMANPLUS Inc. tarafından işletilen O2O hibrit blok zinciri tabanlı bir mobil ödeme çözümüdür. FinTech, Blok Zinciri ve Kriptoyu birleştirerek yeni bir ekonomik paradigma yaratmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda EVMOS çatallanmış blok zincirine dayalı bir ana ağ coinidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.