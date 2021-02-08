SFP

"Safepal, güvenli ve kullanıcı dostu bir kripto varlık yönetim platformu sağlamak üzere tasarlanmış bir dijital varlık cüzdanıdır. Safepal, kullanıcıların kripto varlıklarını kolayca saklayabilecekleri, yönetebilecekleri ve takas edebilecekleri Safepal Uygulaması tarafından yönetilen donanım cüzdanı ve yazılım cüzdanı ürünleri sunmaktadır. Safepal, Binance Zincir ve Binance Akıllı Zincir (BSC) dahil olmak üzere 20 blok zincirini, 10.000'den fazla tokeni ve NFT varlıklarını desteklemektedir. Safepal aynı zamanda Binance Labs'in yatırım yaptığı ilk donanım cüzdanıdır."

Kripto AdıSFP

SıralamaNo.179

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.17%

Dolaşımdaki Arz500,000,000

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2021-02-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.38887661,2021-02-09

En Düşük Fiyat0.26738803809584405,2022-06-14

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

