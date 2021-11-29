SFUND

Seedify, öncelikle Web3 oyunları, NFT'ler ve Metaverse gibi yenilikçi teknolojilere odaklanan Web3 projeleri için önde gelen bir kuluçka merkezi ve Launchpad platformudur. İçerik üreticilere ve geliştiricilere finansman, topluluk geliştirme, pazarlama ve güçlü bir ortaklık ağı için fırsatlar sunar. Bu destek sistemi, üst düzey projelerin hem Seedify topluluğuna hem de daha geniş bir kitleye başarılı bir şekilde tanıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıSFUND

SıralamaNo.1135

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.28%

Dolaşımdaki Arz88,545,914.5366687

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.8854%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği16.770178533770316,2021-11-29

En Düşük Fiyat0.000055040937356242,2025-09-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

