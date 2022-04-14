SHARDS

WorldShards, kedilerle dolu bir dünyada geçen, zanaat ve hayatta kalma mekaniklerine sahip, platformlar arası bir F2P MMORPG'dir. Ürünümüz, düzenli oyuncuları hedeflemekte olup, sorunsuz bir başlangıç, derin bir ekonomi ve zengin bir oyun deneyimi sunan Web3 felsefesine dayalı olarak geliştirilmiştir.

Kripto AdıSHARDS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaWorldShards, kedilerle dolu bir dünyada geçen, zanaat ve hayatta kalma mekaniklerine sahip, platformlar arası bir F2P MMORPG'dir. Ürünümüz, düzenli oyuncuları hedeflemekte olup, sorunsuz bir başlangıç, derin bir ekonomi ve zengin bir oyun deneyimi sunan Web3 felsefesine dayalı olarak geliştirilmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.