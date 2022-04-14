SHARD

SHARDS, Shards Protocol'ün yerel fayda tokenidir. Web3 genelinde doğrulanabilir kimlik, itibara dayalı ödüller ve kullanıcı odaklı yönetişim için altyapıyı destekler. SHARDS, bir değişim aracından daha fazlasıdır; dikkatinizi çekmek değil, katkınızın erişiminizi ve kazançlarınızı belirlediği, yeni bir tanıma tabanlı ekonominin arkasındaki itici güçtür.

Kripto AdıSHARD

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaSHARDS, Shards Protocol'ün yerel fayda tokenidir. Web3 genelinde doğrulanabilir kimlik, itibara dayalı ödüller ve kullanıcı odaklı yönetişim için altyapıyı destekler. SHARDS, bir değişim aracından daha fazlasıdır; dikkatinizi çekmek değil, katkınızın erişiminizi ve kazançlarınızı belirlediği, yeni bir tanıma tabanlı ekonominin arkasındaki itici güçtür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.