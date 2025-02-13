SHELL

MyShell, herkesin yapay zekâ aracıları oluşturması, paylaşması ve sahip olması için bir yapay zekâ tüketici katmanıdır. Ekip, Agentic Frameworks, açık kaynak modelleri ve Yapay Zekâ yaratıcı topluluğu aracılığıyla Yapay Zekâ ve Blok Zinciri arasında köprü kuruyor. MyShell ayrıca kullanıcılara yapay zekâ destekli eğlence ve hizmet sunarken, onlara ortak sahiplik de sağlıyor.

Kripto AdıSHELL

SıralamaNo.731

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.36%

Dolaşımdaki Arz313,499,999.99999

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3134%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.725643854765775,2025-02-13

En Düşük Fiyat0.04000637120357515,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.