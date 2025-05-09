SHM

Shardeum, gerçek merkeziyetsizliği korurken ölçeklenebilirlik zorluklarını çözmek için tasarlanmış, dünyanın ilk otomatik ölçeklenen Katman-1 blok zincirini inşa ediyor. Düşük işlem ücretleri, yüksek verim ve hem doğrulayıcılara hem de kullanıcılara adil erişim sağlar.

Kripto AdıSHM

SıralamaNo.1886

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz6,435,595,727

Maksimum Arz0

Toplam Arz59,935,424,648

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.37077700604365577,2025-05-09

En Düşük Fiyat0.000213639515260105,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSHARDEUM

