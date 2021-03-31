SHR

ShareRing ($SHR) is the privacy-first digital identity layer of digital economies, powering secure verifications between people, businesses, and systems. Built for scale, $SHR underpins a global ecosystem of consumer and enterprise applications that enable digital trust without compromise.

Kripto AdıSHR

SıralamaNo.1801

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz3,614,438,089.07

Maksimum Arz0

Toplam Arz6,631,168,865.24

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09855634,2021-03-31

En Düşük Fiyat0.000159241293293,2020-03-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaShareRing ($SHR) is the privacy-first digital identity layer of digital economies, powering secure verifications between people, businesses, and systems. Built for scale, $SHR underpins a global ecosystem of consumer and enterprise applications that enable digital trust without compromise.

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
