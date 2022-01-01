SIDUS

SIDUS HEROES, destansı irfanı, takas edilebilir tokenleri ve değerli kaynakları ile öncü, Web3, uzay tabanlı bir oyun metaverse platformudur. Kahramanınızın ilerlemesi, tek bir gezegenler arası ekosistem ve çığır açan, kâr paylaşımlı bir Modül Sistemi altında yer alan birden fazla oyunda kaydedilir. Bu benzersiz strateji, topluluk katılımını, oyun içi geliştirmeleri ve oyuncuların kendi kaderlerini ve servetlerini şekillendirmek için sonsuz olasılıkları başka bir seviyeye taşıyor!

Kripto AdıSIDUS

SıralamaNo.1567

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz15,506,232,744.327288

Maksimum Arz30,000,000,000

Toplam Arz18,886,602,313.087166

Dolaşım Oranı0.5168%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1932986541291053,2022-01-01

En Düşük Fiyat0.000189760764582035,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSIDUS HEROES, destansı irfanı, takas edilebilir tokenleri ve değerli kaynakları ile öncü, Web3, uzay tabanlı bir oyun metaverse platformudur. Kahramanınızın ilerlemesi, tek bir gezegenler arası ekosistem ve çığır açan, kâr paylaşımlı bir Modül Sistemi altında yer alan birden fazla oyunda kaydedilir. Bu benzersiz strateji, topluluk katılımını, oyun içi geliştirmeleri ve oyuncuların kendi kaderlerini ve servetlerini şekillendirmek için sonsuz olasılıkları başka bir seviyeye taşıyor!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.