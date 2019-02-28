SIX

SIX Network projesi, etkili merkeziyetsiz finansal hizmetler ve işletmeler için gerekli olan bir blockchain altyapısı oluşturmak için blockchain ve akıllı sözleşmelerin gücü aracılığıyla dijital varlıkların gerçek gücünü ortaya çıkarmaya odaklanır.

Kripto AdıSIX

SıralamaNo.991

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz850,966,610.126

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,970

Dolaşım Oranı0.8509%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5520867825854208,2021-11-29

En Düşük Fiyat0.00405629769192,2019-02-28

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

SIX Network projesi, etkili merkeziyetsiz finansal hizmetler ve işletmeler için gerekli olan bir blockchain altyapısı oluşturmak için blockchain ve akıllı sözleşmelerin gücü aracılığıyla dijital varlıkların gerçek gücünü ortaya çıkarmaya odaklanır.

Sektör

Sosyal Medya

