SKATE

Skate, EVM ve alternatif sanal makineleri (VM) kapsayan çoklu zincirler üzerinde her türlü merkeziyetsiz uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan çoklu VM altyapı projesidir. Ayrıca, diğer zincirlerdeki VM’ye özel uygulamalara yerel erişim sunar. Örneğin, bir EVM uygulamasının doğrudan SVM veya TON ortamında çalışmasına imkân tanır.

Kripto AdıSKATE

SıralamaNo.1360

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.82%

Dolaşımdaki Arz214,097,157.70120063

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,978.403358

Dolaşım Oranı0.214%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15302029519787702,2025-06-09

En Düşük Fiyat0.011426263091647666,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

