SKATE

Skate, EVM ve alternatif sanal makineleri (VM) kapsayan çoklu zincirler üzerinde her türlü merkeziyetsiz uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan çoklu VM altyapı projesidir. Ayrıca, diğer zincirlerdeki VM’ye özel uygulamalara yerel erişim sunar. Örneğin, bir EVM uygulamasının doğrudan SVM veya TON ortamında çalışmasına imkân tanır.

Kripto AdıSKATE

SıralamaNo.1360

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.82%

Dolaşımdaki Arz214,097,157.70120063

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,978.403358

Dolaşım Oranı0.214%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.15302029519787702,2025-06-09

En Düşük Fiyat0.011426263091647666,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSkate, EVM ve alternatif sanal makineleri (VM) kapsayan çoklu zincirler üzerinde her türlü merkeziyetsiz uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan çoklu VM altyapı projesidir. Ayrıca, diğer zincirlerdeki VM’ye özel uygulamalara yerel erişim sunar. Örneğin, bir EVM uygulamasının doğrudan SVM veya TON ortamında çalışmasına imkân tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SKATE/USDT
Skate
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SKATE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SKATE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SKATE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...