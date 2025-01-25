SKX

S&PanaX Co., Ltd. tarafından çıkarılan SKX token, SKX platformunda kullanılan yerel para birimi olarak hizmet vermektedir. Bu platform öncelikle iletişim alanlarına ve bir alışveriş merkezine bölünmüştür ve kullanıcılara etkileşim kurabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri ve çeşitli etkinliklere katılabilecekleri alanlar sağlar. Özellikle, SKX alışveriş merkezinde, kullanıcılar SKX tokenleri ile sağlanan bilgi katkısı veya etkinliklere katılım karşılığında ödüller alırlar. Bu tokenler daha sonra alışveriş merkezinde mal ve hizmet alımları için kullanılabilir ve bir ödeme şekli olarak hizmet eder. Ayrıca, bağlı işletmelerle işbirliği yaparak platform, SKX tokenlerinin kullanım alanını genişletmeyi ve kullanıcılara ek avantajlar ve fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıSKX

SıralamaNo.4081

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9071059942900916,2025-09-29

En Düşük Fiyat0.012645799433479828,2025-01-25

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaS&PanaX Co., Ltd. tarafından çıkarılan SKX token, SKX platformunda kullanılan yerel para birimi olarak hizmet vermektedir. Bu platform öncelikle iletişim alanlarına ve bir alışveriş merkezine bölünmüştür ve kullanıcılara etkileşim kurabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri ve çeşitli etkinliklere katılabilecekleri alanlar sağlar. Özellikle, SKX alışveriş merkezinde, kullanıcılar SKX tokenleri ile sağlanan bilgi katkısı veya etkinliklere katılım karşılığında ödüller alırlar. Bu tokenler daha sonra alışveriş merkezinde mal ve hizmet alımları için kullanılabilir ve bir ödeme şekli olarak hizmet eder. Ayrıca, bağlı işletmelerle işbirliği yaparak platform, SKX tokenlerinin kullanım alanını genişletmeyi ve kullanıcılara ek avantajlar ve fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SKX/USDT
SKX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SKX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SKX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SKX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...