SKX

S&PanaX Co., Ltd. tarafından çıkarılan SKX token, SKX platformunda kullanılan yerel para birimi olarak hizmet vermektedir. Bu platform öncelikle iletişim alanlarına ve bir alışveriş merkezine bölünmüştür ve kullanıcılara etkileşim kurabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri ve çeşitli etkinliklere katılabilecekleri alanlar sağlar. Özellikle, SKX alışveriş merkezinde, kullanıcılar SKX tokenleri ile sağlanan bilgi katkısı veya etkinliklere katılım karşılığında ödüller alırlar. Bu tokenler daha sonra alışveriş merkezinde mal ve hizmet alımları için kullanılabilir ve bir ödeme şekli olarak hizmet eder. Ayrıca, bağlı işletmelerle işbirliği yaparak platform, SKX tokenlerinin kullanım alanını genişletmeyi ve kullanıcılara ek avantajlar ve fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıSKX

SıralamaNo.4081

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9071059942900916,2025-09-29

En Düşük Fiyat0.012645799433479828,2025-01-25

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.