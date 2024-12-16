SKYA

Sekuya, yepyeni anime epik fantezi evreninde topluluk odaklı yaklaşımla oyun dünyasında devrim yaratmayı amaçlayan bir video oyun şirketidir. Oyuncular, Sekuya'nın yerel oyun para birimi olan SKYA ile oyun deneyimini geliştirme olanağına sahiptir.

Kripto AdıSKYA

SıralamaNo.2216

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz403,212,732.7486105

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz995,412,025.9710485

Dolaşım Oranı0.4032%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06977272441588699,2024-12-16

En Düşük Fiyat0.001786378526493011,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSekuya, yepyeni anime epik fantezi evreninde topluluk odaklı yaklaşımla oyun dünyasında devrim yaratmayı amaçlayan bir video oyun şirketidir. Oyuncular, Sekuya'nın yerel oyun para birimi olan SKYA ile oyun deneyimini geliştirme olanağına sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SKYA/USDT
Sekuya
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SKYA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SKYA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SKYA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...