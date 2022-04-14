SLAY

Bitcoin üzerine inşa edilen yeni finansal sistem: SatLayer, Bitcoin için ekonomik katman olup, en iyi varlığı artık tamamen programlanabilir hâle getiriyor. Bitcoin artık kullanılmayan altın değildir. SatLayer, restaking primitives'i kullanarak Bitcoin'i aktif bir rezerv varlığa dönüştürürken, güvenli ve sermaye verimli DeFi ile RWA sistemlerini destekler. Sui ve Berachain'in Bitcoin restaking ortağı ve Babylon Labs'ın özel restaking ortağı olan SatLayer, en yüksek gelir getiren projelerle işbirliği yaparak zincir üstü sigorta ve likidite float gibi kullanım örnekleri geliştirerek gerçek ve sürdürülebilir getiri sağlar.

Kripto AdıSLAY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBitcoin üzerine inşa edilen yeni finansal sistem: SatLayer, Bitcoin için ekonomik katman olup, en iyi varlığı artık tamamen programlanabilir hâle getiriyor. Bitcoin artık kullanılmayan altın değildir. SatLayer, restaking primitives'i kullanarak Bitcoin'i aktif bir rezerv varlığa dönüştürürken, güvenli ve sermaye verimli DeFi ile RWA sistemlerini destekler. Sui ve Berachain'in Bitcoin restaking ortağı ve Babylon Labs'ın özel restaking ortağı olan SatLayer, en yüksek gelir getiren projelerle işbirliği yaparak zincir üstü sigorta ve likidite float gibi kullanım örnekleri geliştirerek gerçek ve sürdürülebilir getiri sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.