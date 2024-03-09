SLEEPLESSAI

Sleepless AI, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisini ustaca harmanlayan, çığır açan bir Web3+AI oyun platformu olarak ortaya çıkmaktadır. Sleepless AI, temelinde benzersiz yaklaşımı ve ekibinin kapsamlı uzmanlığı ile oyun endüstrisinde devrim yaratmayı hedefliyor.

Kripto AdıSLEEPLESSAI

SıralamaNo.804

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.09%

Dolaşımdaki Arz470,999,998.33

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4709%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.3774513979494185,2024-03-09

En Düşük Fiyat0.02990095286684347,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SLEEPLESSAI/USDT
Sleepless AI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SLEEPLESSAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
