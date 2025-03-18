SLING

Slingshot, Roblox ve Yapay Zekâ oyun başlatıcısıdır. Slingshot, bir sonraki milyar dolarlık oyunun ortak sahibi olabileceğiniz devrim niteliğinde bir oyun platformudur. Oyuncular ilk kez, favori oyunlarının yönünü şekillendirmek ve başarılarından ödül almak için içerik üreticiler ve fenomenlerle güçlerini birleştirebilir. Yenilikçi $SLING token modeli aracılığıyla oyunlara ortak sahip olarak, oyunların başarısında gerçek bir pay sahibi olacaksınız. Slingshot sadece oyun değil, gerçek bir IP de piyasaya sürüyor.

Kripto AdıSLING

SıralamaNo.3124

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz186,468,623

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0372%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02871671040523046,2025-03-18

En Düşük Fiyat0.000319095774472461,2025-10-08

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

