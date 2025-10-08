SLX

"Küçük Slime'lar, Büyük Etki - Her Kazı Bir Sonrakini Açığa Çıkarır." SLIMEX, popüler atıl RPG Slime Miner'dan doğan ve Slime IP aracılığıyla oyunlar ve hizmetler genelinde yayılan, $SLX tarafından desteklenen etkileşimli bir Web3 oyun ekosistemidir. Web2 ölçeğinde erişilebilirliği Web3 sahipliği ile birleştirerek sezonluk oyun, NFT entegrasyonu ve ölçeklenebilir ödüller sunar. 22 milyondan fazla kullanıcı ve 150 binden fazla günlük oyuncuyla SLIMEX, oyunların, yaratıcıların ve etkileşimli ekonomilerin geliştiği yeni nesil bir ağ oluşturmaktadır.

Kripto AdıSLX

SıralamaNo.794

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.80%

Dolaşımdaki Arz1,733,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1733%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0201275829066775,2025-10-08

En Düşük Fiyat0.005582250839159196,2025-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

