SLX

"Küçük Slime'lar, Büyük Etki - Her Kazı Bir Sonrakini Açığa Çıkarır." SLIMEX, popüler atıl RPG Slime Miner'dan doğan ve Slime IP aracılığıyla oyunlar ve hizmetler genelinde yayılan, $SLX tarafından desteklenen etkileşimli bir Web3 oyun ekosistemidir. Web2 ölçeğinde erişilebilirliği Web3 sahipliği ile birleştirerek sezonluk oyun, NFT entegrasyonu ve ölçeklenebilir ödüller sunar. 22 milyondan fazla kullanıcı ve 150 binden fazla günlük oyuncuyla SLIMEX, oyunların, yaratıcıların ve etkileşimli ekonomilerin geliştiği yeni nesil bir ağ oluşturmaktadır.

Kripto AdıSLX

SıralamaNo.794

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.80%

Dolaşımdaki Arz1,733,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1733%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0201275829066775,2025-10-08

En Düşük Fiyat0.005582250839159196,2025-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında"Küçük Slime'lar, Büyük Etki - Her Kazı Bir Sonrakini Açığa Çıkarır." SLIMEX, popüler atıl RPG Slime Miner'dan doğan ve Slime IP aracılığıyla oyunlar ve hizmetler genelinde yayılan, $SLX tarafından desteklenen etkileşimli bir Web3 oyun ekosistemidir. Web2 ölçeğinde erişilebilirliği Web3 sahipliği ile birleştirerek sezonluk oyun, NFT entegrasyonu ve ölçeklenebilir ödüller sunar. 22 milyondan fazla kullanıcı ve 150 binden fazla günlük oyuncuyla SLIMEX, oyunların, yaratıcıların ve etkileşimli ekonomilerin geliştiği yeni nesil bir ağ oluşturmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SLX/USDT
SLIMEX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SLX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SLX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SLX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...