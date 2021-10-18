SMT

Swarm Markets, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA'lar) piyasaya sürülmesi ve alım satımı için dünyanın ilk düzenlenmiş DeFi platformudur. Swarm, bankalar ve hedge fonları gibi kurumsal yatırımcıların yanı sıra perakende yatırımcıların da kriptonun yanı sıra hisse senetleri ve tahviller gibi her türlü RWA'ya dayalı tokenleri alıp satmasını ve stake etmesini mümkün kılar.

Kripto AdıSMT

SıralamaNo.1381

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz83,939,497

Maksimum Arz0

Toplam Arz157,235,481

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9776206369190703,2021-10-20

En Düşük Fiyat0,2021-10-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

