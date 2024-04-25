SMX

Snapmuse.io, eğlence sektörünün web3 fonlama platformudur. Snapmuse.com'un kurucuları tarafından geliştirilmiştir. Geleneksel fonlama platformlarının aksine, Snapmuse.io size sosyal medya yaratıcılarından müzisyenlere ve oyun stüdyolarına kadar heyecan verici projelerin bir parçası olma fırsatı verir. Fonlayın! Oluşturun! Ödüllendirin! Snapmuse.io, sosyal medya kanalı sahipleri (YouTuber'lar, Tiktoker'lar), influencer'lar, oyun stüdyoları, yapay zeka projeleri vb. gibi eğlence sektöründen kurucuların, diğer bir deyişle "Yaratıcıların" projelerinin NFT'lerini basmalarını ve bunları perakende NFT koleksiyoncularına (diğer bir deyişle "Koleksiyoncular") satmalarını sağlar.

Kripto AdıSMX

SıralamaNo.4167

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0533285892383005,2024-04-25

En Düşük Fiyat0.000667375582576052,2025-04-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.