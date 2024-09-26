SNIFT

StarryNift, AI SDK altyapısı ile sanal deneyimleri dönüştüren, yapay zeka destekli önde gelen bir birlikte oluşturma platformudur. Kullanıcılar oyun oynayabilir, içerik oluşturabilir, sosyal etkileşimlere katılabilir, DID'ler geliştirebilir ve sürükleyici bir şekilde ödüller kazanabilir. Misyonumuz, yapay zeka altyapısının sınırlarını zorlamak, etkileşimli deneyimleri yeniden tanımlamak ve token ekonomisi ile paylaşılan değer takdiri duygusunu teşvik etmektir.

Kripto AdıSNIFT

SıralamaNo.2762

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz457,015,500

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06451280019654569,2024-09-26

En Düşük Fiyat0.000361806355369387,2025-11-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

