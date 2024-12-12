SNSY

Sensay, dijital çağda herkese sınırsız potansiyel sunan gerçekçi AI Dijital Kopyalar yaratır. Bu zincir üstü doğrulanmış otonom Dijital Kopyalar, kullanıcıların mülkiyetlerini ellerinde tutmalarını ve bu güçlü teknolojiden para kazanmalarını sağlamaktadır. Demans hastaları ve aileleri için replikalarla başlayan teknoloji, anında bir sosyal etki yaratmaktadır. Bunun da ötesinde, bu dijital ikizlerin kullanım alanları sonsuzdur.

Kripto AdıSNSY

SıralamaNo.1539

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz5,205,827,044

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5205%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.012149855290302767,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.000552934097467936,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSensay, dijital çağda herkese sınırsız potansiyel sunan gerçekçi AI Dijital Kopyalar yaratır. Bu zincir üstü doğrulanmış otonom Dijital Kopyalar, kullanıcıların mülkiyetlerini ellerinde tutmalarını ve bu güçlü teknolojiden para kazanmalarını sağlamaktadır. Demans hastaları ve aileleri için replikalarla başlayan teknoloji, anında bir sosyal etki yaratmaktadır. Bunun da ötesinde, bu dijital ikizlerin kullanım alanları sonsuzdur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
