Solana Name Service (SNS), Solana blok zincirinde bulunan merkeziyetsiz bir adlandırma protokolüdür ve Web3 ekosistemindeki kullanıcı etkileşimlerini basitleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. Karmaşık blok zinciri adreslerini "yourname.sol" gibi insan tarafından okunabilir adlara eşleyerek, SNS blok zinciri teknolojisini daha geniş bir kitleye erişilebilir hâle getirmeyi amaçlamaktadır.

Kripto AdıSNS

SıralamaNo.1214

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz4,500,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.45%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.007834130042603998,2025-05-13

En Düşük Fiyat0.00074022388202911,2025-08-24

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.