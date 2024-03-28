SOIL

Soil, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki boşluğu doldurarak kurumsal borç ve sabit gelirli yatırımları yeniden şekillendiren blok zinciri tabanlı bir borç verme protokolüdür. Yerleşik şirketlerin finansman sağlayabildiği ve kripto yatırımcılarının zincir dışında var olan Gerçek Dünya Varlıkları'ndan elde edilen getiriyi kazanmak için sabit coinlerini ödünç verebildiği bir borç pazar yeridir.

Kripto AdıSOIL

SıralamaNo.1414

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.30%

Dolaşımdaki Arz43,343,896.19920404

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz99,000,000

Dolaşım Oranı0.4334%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.987815897532013,2024-03-28

En Düşük Fiyat0.08635641260225546,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

