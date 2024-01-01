SOLAMA

Solana'nın Resmi "Resmi Olmayan" Maskotu Solama. SOLAMA, eğlenceli doğasını kucaklarken, kendisini SOLANA blok zincirindeki bir sonraki önemli meme coin hissi veren proje olarak konumlandırmaya adamıştır. Proje, kripto para ve mizahın birleşimine ilgi duyan canlı bir topluluk hayal etmektedir. SOLAMA'nın benzersiz anlatısı, lama temalı cazibesiyle birleştiğinde, genel kripto ortamında alternatif ve eğlenceli bir deneyim arayan kullanıcılarda yankı uyandırmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıSOLAMA

SıralamaNo.2216

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz653,868,075

Maksimum Arz676,584,793.32

Toplam Arz676,584,793.32

Dolaşım Oranı0.9664%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1486368970637449,2024-03-08

En Düşük Fiyat0.000005565803546526,2024-01-01

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

