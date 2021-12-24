SOLX

soldex.ai protokolü, mutabakat, piyasa yapıcılığı, gözetim ve likidite için temel katman olarak hizmet vererek yeni esnek finansal piyasalar akımına güç verecektir. Yeni akım piyasa yapıcıları kendi benzersiz algoritmalarına sahip olacaktır. Kullanıcılar, fonlarının gözetimini sürdürürken ticaret stratejilerini özelleştirebilecek ve riske maruz kalma oranını ayarlayabileceklerdir. Borsalara ek olarak, OTC piyasaları ve piyasa yapıcısı işletmeler, fonlarını kaybetme korkusu yaşamadan, genellikle yavaş ve hataya açık manuel prosedürler içeren karmaşık mutabakat iş akışlarını basitleştirebilecektir.

Kripto AdıSOLX

SıralamaNo.3539

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz420,407,146

Maksimum Arz0

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10897951246649494,2021-12-24

En Düşük Fiyat0.000013020018357124,2025-10-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

