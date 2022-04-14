SOMI

Somnia, en hızlı ve en uygun maliyetli EVM Uyumlu Katman 1 Blok Zinciridir. Somnia, saniyede 1 milyondan fazla işlemi işleyebilen, saniyenin altında kesinleşme süresine ve son derece düşük işlem ücretlerine sahip bir blok zinciridir. Bu yüksek performans sayesinde Somnia, yalnızca finansal uygulamaların ötesine geçerek gerçek zamanlı ve tamamen zincir üstü deneyimlere olanak tanır. Somnia, büyük ölçekli oyunlar, sosyal platformlar, metaverse ekonomileri ve yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirmek için ideal bir altyapı sunar. Mimarisi, tamamen birleştirilebilir sistemleri destekleyerek geliştiricilere milyonlarca kullanıcıya ölçeklenebilen sürükleyici, akıllı ve etkileşimli dijital deneyimler yaratma gücü verir.

