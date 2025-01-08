SONIC

Sonic, oyunlar ve uygulamalar için Solana'da kullanıma sunulan ilk SVM ağ uzantısıdır. Web3 TikTok Uygulama Katmanını güçlendirerek bir sonraki milyar sayıda kullanıcıya ulaşıyor. İyimser Solana rollup'larını düzenlemek için bir çatı niteliğindeki Sonic HyperGrid ile oluşturulmuştur.

Kripto AdıSONIC

SıralamaNo.542

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.10%

Dolaşımdaki Arz415,691,949.39850605

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,399,997,017.67655

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2521740208546337,2025-01-08

En Düşük Fiyat0.042138859888248704,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

