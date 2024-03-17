SONORUS

Sonorus, müzikseverlerin ve sanatçıların müzikle etkileşimini yeniden şekillendirmek için TrendFi'den yararlanan çığır açan bir platformdur. Zincir üstü oylama sistemimiz sayesinde, müzikseverler en sevdikleri parçaları destekleyerek popülerliklerinin artmasına katkıda bulunabilirler. Şarkılar popülerlik kazandıkça ve şarkılar listelerde yükseldikçe, sanatçılar ve fanlar ödüller kazanabilir ve herkesin müziğe olan tutkusunun tanındığı ve ödüllendirildiği bir topluluğu teşvik edebilir.

Kripto AdıSONORUS

SıralamaNo.4784

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.34291622576636194,2024-03-17

En Düşük Fiyat0.000139277801120109,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSonorus, müzikseverlerin ve sanatçıların müzikle etkileşimini yeniden şekillendirmek için TrendFi'den yararlanan çığır açan bir platformdur. Zincir üstü oylama sistemimiz sayesinde, müzikseverler en sevdikleri parçaları destekleyerek popülerliklerinin artmasına katkıda bulunabilirler. Şarkılar popülerlik kazandıkça ve şarkılar listelerde yükseldikçe, sanatçılar ve fanlar ödüller kazanabilir ve herkesin müziğe olan tutkusunun tanındığı ve ödüllendirildiği bir topluluğu teşvik edebilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.