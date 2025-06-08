SOSO

SoSoValue, yapay zeka destekli bir yatırım ve araştırma platformudur. Merkezi Finans (CeFi) verimliliğini ve Merkeziyetsiz Finans (DeFi) şeffaflığını birleştirerek kripto para piyasasında bilgi karmaşası ve zincirler arası varlık yönetimi gibi sorunlara çözüm sunar. Platform iki ana bileşenden oluşur: - Yapay Zekâ Destekli Kripto Piyasa Araştırma Aracı: Büyük miktarda veriyi toplayarak analiz eder ve net, uygulanabilir piyasa içgörüleri sunar. - Merkeziyetsiz SSI Protokolü: EVM üzerine inşa edilmiştir; düşük giriş bariyeri ve yüksek verimlilik ile portföy yönetimi çözümü sunar. Yüksek ücretler, yavaş işlemler ve kısıtlı piyasa erişimi gibi geleneksel engelleri aşar. CeFi ve DeFi'nin güçlü yönlerini entegre eden SoSoValue, yatırım kararlarını geliştirir, varlık yönetimini kolaylaştırır ve yatırımcıların piyasa büyüme fırsatlarından faydalanmalarına yardımcı olur.

Kripto AdıSOSO

SıralamaNo.220

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.68%

Dolaşımdaki Arz274,766,576

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2747%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.947618705728507,2025-10-28

En Düşük Fiyat0.359832124129385,2025-06-08

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

