SOUL

Soulsaver, parametre olarak NFT ile oluşturulmuş bir P2E oyun ekosistemidir. Soulsaver Proje Ekibi tarafından geliştirilen P2E oyunu Soulsaver, mevcut çevrimiçi oyunu Ghost Online'dan ilham alan, blok zinciri tabanlı bir boşta stratejik simülasyon RPG'sidir. Ekibimiz, Soulsaver'ın geliştirilmesi için temel olarak P2E için optimize edilmiş boşta kalan stratejik simülasyon türünü Ghost Online'ın IP'si ile birleştirdi. Bununla ekibimiz, herkesin kolayca ve rahat bir şekilde keyfini çıkarabileceği popüler P2E oyunlarına hizmet veren blok zinciri tabanlı bir ekosistem geliştirmeyi amaçlıyor.

Kripto AdıSOUL

SıralamaNo.7439

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10 000 000 000

Toplam Arz10 000 000 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği52.29215435061714,2022-09-27

En Düşük Fiyat0.000001329411884244,2025-03-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SOUL/USDT
Soulsaver
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SOUL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
