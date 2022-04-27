SOVRN

Sovrun, oyuncuların dijital varlıklara sahip olmalarını ve katılımcılardan sanal dünyalarının mimarlarına dönüşmelerini sağlayarak oyunları yeniden kurguluyor. Ekosistem, NFT'ler ve token tabanlı mülkiyet gibi düşük dokunuşlu yeniliklerden, tamamen zincirleme oyunlar ve Otonom Dünyalar (AW'ler) içinde birlikte oluşturma gibi yüksek dokunuşlu deneyimlere kadar uzanır. Sovrun, varlık yaratmadan oyuncu odaklı ekonomilere, şekillendirilebilir ve modüler ortamlarda izin gerektirmeden inşa etmeye kadar, daha derin katılım, güçlendirme ve katılımın oyunun geleceğini şekillendirdiği bir sonraki interaktif eğlence çağına öncülük ediyor.

Kripto AdıSOVRN

SıralamaNo.1891

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz171,143,679

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz896,771,567

Dolaşım Oranı0.1711%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5286975331102572,2022-04-27

En Düşük Fiyat0.007552228162841145,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSovrun, oyuncuların dijital varlıklara sahip olmalarını ve katılımcılardan sanal dünyalarının mimarlarına dönüşmelerini sağlayarak oyunları yeniden kurguluyor. Ekosistem, NFT'ler ve token tabanlı mülkiyet gibi düşük dokunuşlu yeniliklerden, tamamen zincirleme oyunlar ve Otonom Dünyalar (AW'ler) içinde birlikte oluşturma gibi yüksek dokunuşlu deneyimlere kadar uzanır. Sovrun, varlık yaratmadan oyuncu odaklı ekonomilere, şekillendirilebilir ve modüler ortamlarda izin gerektirmeden inşa etmeye kadar, daha derin katılım, güçlendirme ve katılımın oyunun geleceğini şekillendirdiği bir sonraki interaktif eğlence çağına öncülük ediyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.