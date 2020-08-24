SPA

"Sperax DeFi Hizmetlerini Herkes İçin Erişilebilir Hale Getiriyor Orijinal blok zinciri tasarımımız --- BDLS konsensüs protokolüyle inşa edilen Sperax, Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) ve Ethereum (Casper FFG) gibi diğer üst düzey BFT konsensüs tabanlı blok zincirlerine kıyasla gerçek internet ortamında oldukça güvenli ve yüksek performanslı bir blok zinciri sunar. Sperax blok zincir konsensüs altyapısının üzerine, Sperax Vakfı, halka açık blok zinciri ekosistemleri arasında bir ilk olan yerel bir çoklu para birimi stabil coin olan sCOIN'i çıkarır. İnternet kullanıcılarıyla kripto-yerel uygulamaları arasındaki alanı doldurmak amaçlanır. Sperax'ta, daha fazla insanın blok zinciri özellikli Merkeziyetsiz Finans (DeFi) uygulamalarının avantajlarından yararlanmayı hak ettiğine inanıyoruz. 2020 Ocak ayında Sperax, Outlier Ventures, FBG Capital ve Newstyle Capital gibi önde gelen yatırımcılarla tohum finansman turunda 6 milyon USD'nin üzerinde fon sağlandı. 18 Mart 2020'de Sperax, Kore'nin en büyük kripto para topluluğu olan Cobak'ta ilk halka açık satışını başlattı. 200 bin USD'lik arz 20 dakikadan kısa bir sürede satıldı. SPA, Sperax blok zinciri için yerel fayda tokenidir. Ekosistemi besler ve ağın değerini yansıtır. SPA ayrıca token sahiplerine sistemdeki yönetim sürecine katılma hakkı verir."

Kripto AdıSPA

SıralamaNo.954

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.35%

Dolaşımdaki Arz2,048,202,287

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz4,615,267,291.67

Dolaşım Oranı0.4096%

Arz Tarihi2020-08-24 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.23986036772864047,2022-03-23

En Düşük Fiyat0.003287085606503908,2023-09-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında"Sperax DeFi Hizmetlerini Herkes İçin Erişilebilir Hale Getiriyor Orijinal blok zinciri tasarımımız --- BDLS konsensüs protokolüyle inşa edilen Sperax, Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) ve Ethereum (Casper FFG) gibi diğer üst düzey BFT konsensüs tabanlı blok zincirlerine kıyasla gerçek internet ortamında oldukça güvenli ve yüksek performanslı bir blok zinciri sunar. Sperax blok zincir konsensüs altyapısının üzerine, Sperax Vakfı, halka açık blok zinciri ekosistemleri arasında bir ilk olan yerel bir çoklu para birimi stabil coin olan sCOIN'i çıkarır. İnternet kullanıcılarıyla kripto-yerel uygulamaları arasındaki alanı doldurmak amaçlanır. Sperax'ta, daha fazla insanın blok zinciri özellikli Merkeziyetsiz Finans (DeFi) uygulamalarının avantajlarından yararlanmayı hak ettiğine inanıyoruz. 2020 Ocak ayında Sperax, Outlier Ventures, FBG Capital ve Newstyle Capital gibi önde gelen yatırımcılarla tohum finansman turunda 6 milyon USD'nin üzerinde fon sağlandı. 18 Mart 2020'de Sperax, Kore'nin en büyük kripto para topluluğu olan Cobak'ta ilk halka açık satışını başlattı. 200 bin USD'lik arz 20 dakikadan kısa bir sürede satıldı. SPA, Sperax blok zinciri için yerel fayda tokenidir. Ekosistemi besler ve ağın değerini yansıtır. SPA ayrıca token sahiplerine sistemdeki yönetim sürecine katılma hakkı verir."

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.