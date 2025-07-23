SPK

Spark, yenilikçi tasarruf getirileri sağlamaya odaklanan ve rekabetçi stabil coin getirileri sunan bir ZİNCİR ÜSTÜ SERMAYE DAĞITICISI platformudur. Spark, DeFi'de sermaye dağıtarak ve yöneterek 3,95 milyar doların üzerinde likiditeyi denetler ve yıllık 180,4 milyon doların üzerinde gelir elde eder. Spark, SparkLend, Spark Savings ve Spark Liquidity Layer (SLL) olmak üzere üç bileşeni ile DeFi'ye güç sağlar.

Kripto AdıSPK

SıralamaNo.375

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.21%

Dolaşımdaki Arz2,020,620,393.7919838

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.202%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.18646320548069611,2025-07-23

En Düşük Fiyat0.025015415283404032,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSpark, yenilikçi tasarruf getirileri sağlamaya odaklanan ve rekabetçi stabil coin getirileri sunan bir ZİNCİR ÜSTÜ SERMAYE DAĞITICISI platformudur. Spark, DeFi'de sermaye dağıtarak ve yöneterek 3,95 milyar doların üzerinde likiditeyi denetler ve yıllık 180,4 milyon doların üzerinde gelir elde eder. Spark, SparkLend, Spark Savings ve Spark Liquidity Layer (SLL) olmak üzere üç bileşeni ile DeFi'ye güç sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SPK/USDT
Spark
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SPK/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...