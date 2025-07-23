SPK

Spark, yenilikçi tasarruf getirileri sağlamaya odaklanan ve rekabetçi stabil coin getirileri sunan bir ZİNCİR ÜSTÜ SERMAYE DAĞITICISI platformudur. Spark, DeFi'de sermaye dağıtarak ve yöneterek 3,95 milyar doların üzerinde likiditeyi denetler ve yıllık 180,4 milyon doların üzerinde gelir elde eder. Spark, SparkLend, Spark Savings ve Spark Liquidity Layer (SLL) olmak üzere üç bileşeni ile DeFi'ye güç sağlar.

Kripto AdıSPK

SıralamaNo.375

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.21%

Dolaşımdaki Arz2,020,620,393.7919838

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.202%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.18646320548069611,2025-07-23

En Düşük Fiyat0.025015415283404032,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

