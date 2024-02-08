SPOL

SociaPol, kullanıcıların sosyalleşme, oyun oynama ve çeşitli eğlence etkinliklerine katılmaları için sanal bir dünya yaratan IPFS tabanlı Web3 alanında yenilikçi bir platformdur. Kullanıcıların kendi avatarlarını yaratabilecekleri ve özelleştirebilecekleri, her nesnenin bir NFT olarak tasarlandığı, karakterin sahibine ayrıcalık ve sahiplik sağladığı benzersiz bir deneyim sunmaktadır. SociaPol tokeni $SPOL, platformun ekosisteminde hayati bir rol oynamakta, işlemleri kolaylaştırmakta ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.

Kripto AdıSPOL

SıralamaNo.7634

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz100.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000258699937134801,2024-02-08

En Düşük Fiyat0.000005439326437114,2024-10-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

