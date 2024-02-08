SPOL

SociaPol, kullanıcıların sosyalleşme, oyun oynama ve çeşitli eğlence etkinliklerine katılmaları için sanal bir dünya yaratan IPFS tabanlı Web3 alanında yenilikçi bir platformdur. Kullanıcıların kendi avatarlarını yaratabilecekleri ve özelleştirebilecekleri, her nesnenin bir NFT olarak tasarlandığı, karakterin sahibine ayrıcalık ve sahiplik sağladığı benzersiz bir deneyim sunmaktadır. SociaPol tokeni $SPOL, platformun ekosisteminde hayati bir rol oynamakta, işlemleri kolaylaştırmakta ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.

Kripto AdıSPOL

SıralamaNo.7634

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz100.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000258699937134801,2024-02-08

En Düşük Fiyat0.000005439326437114,2024-10-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSociaPol, kullanıcıların sosyalleşme, oyun oynama ve çeşitli eğlence etkinliklerine katılmaları için sanal bir dünya yaratan IPFS tabanlı Web3 alanında yenilikçi bir platformdur. Kullanıcıların kendi avatarlarını yaratabilecekleri ve özelleştirebilecekleri, her nesnenin bir NFT olarak tasarlandığı, karakterin sahibine ayrıcalık ve sahiplik sağladığı benzersiz bir deneyim sunmaktadır. SociaPol tokeni $SPOL, platformun ekosisteminde hayati bir rol oynamakta, işlemleri kolaylaştırmakta ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SPOL/USDT
SociaPol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPOL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SPOL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SPOL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...