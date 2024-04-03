SPT

SeaPad, Sui, Sei, Arbitrum, zkSync ve diğerleri gibi yeni gelişmekte olan blok zinciri platformları üzerine kurulu adil, yenilikçi ve güvenilir bir launchpad platformudur.

Kripto AdıSPT

SıralamaNo.5887

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100 000 000

Toplam Arz98 600 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.27008574018862186,2024-04-03

En Düşük Fiyat0.003571877740364812,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

Sosyal Medya

